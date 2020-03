NordLB senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 6 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 12,50 auf 6 Euro gesenkt, die Einstufung aber trotz des Coronavirus-Crashs auf "Halten" belassen. "Starke Konkurrenz durch Streamingdienste und der Wandel zum Digitalen erfordern hohe Investitionen in neue Techniken und Ideen", schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. "Gleichzeitig sinken die hochprofitablen Einnahmen aus dem TV-Werbegeschäft."/ag/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 13:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 13:32 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.