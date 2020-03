NordLB senkt Ziel für RTL auf 30 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für RTL von 45 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Auswirkungen der Corona-Krise seien schwer abschätzbar, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Unter der Annahme einer sich spätestens in den Sommermonaten langsam wieder normalisierenden Lage bestätigen wir unsere Halteempfehlung."/ag/tih

