NordLB senkt Ziel für RTL auf 58 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für RTL Group von 62 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Fechner verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Neunmonatszahlen des Fernsehkonzerns. Die Geschäftsentwicklung sei erfreulich gewesen. Mit dem begonnenen Konzernumbau sei ein deutlicher Mehrwert generiert worden, der durch weitere Transaktionen noch ausgebaut werden sollte. Die konzerneigene Strategie werde so weiter konsequent umgesetzt./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 12:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 12:32 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.