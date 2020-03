NordLB senkt Ziel für Siemens auf 80 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siemens mit Blick auf Wechsel im Management und angesichts der Corona-Krise von 126 auf 80 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Mit umfangreichen Personalentscheidungen habe der Industriekonzern klare Perspektiven an der Unternehmensspitze geschaffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus operativer Sicht dürfte aber die Virus-Pandemie merklich belasten. Die bisherige Prognose für 2020 dürfte keinen Bestand haben./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 15:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 15:32 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.