NordLB senkt Ziel für Vonovia auf 53 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Vonovia angesichts der geplanten Übernahme von Deutsche Wohnen von 55 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Seufert sieht in dem Zusammenschluss der bereits größten deutschen Wohnimmobilienunternehmen eine Basis für eine verstärkte Expansion in das europäische Ausland. Der zur Finanzierung angekündigte Verkauf von Wohnungen sowie weitere Vereinbarungen sollten am Berliner Wohnungsmarkt zur politischen Deeskalation beitragen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seufert hält den Deal für ausgewogen und angemessen./tih/ajx

