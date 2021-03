Nordson EFD führt 70ccm-Optimum®-Kartuschen ein – ideal für längere Produktionszyklen

Die neue Kartuschengröße reduziert die Anzahl der notwendigen Wechsel der Montageflüssigkeit bei automatisierten Fertigungsprozessen

Nordson EFD, ein Nordson-Unternehmen (NASDAQ: NDSN) und ein führender Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, stellt die größte Kartusche im Rahmen seiner Optimum-Dosierkomponenten-Linie vor. Die 70-ccm-Kartusche fasst mehr Montageflüssigkeiten wie Klebstoffe, Epoxidharze, Dichtungsmittel, Lotpasten und weitere als die anderen Größen, einschließlich 3 ccm, 5 ccm, 10 ccm, 30 ccm und 55-ccm. Sie eignet sich optimal für elektronische Anwendungen wie Underfill, Verguss und konforme Beschichtungen.

New 70cc Optimum syringe barrels from Nordson EFD reduce downtime by reducing the number of fluid changeouts in automated manufacturing processes. (Photo: Business Wire)

„Wir haben den Bedarf für die größere Kartusche auf dem Markt erkannt“, so Felicitas Stübing, Product Line Manager, Consumables, Nordson EFD. „In der Produktionslinie hält sie länger und benötigt weniger Umrüstungen, was Kosten und Ausfallzeiten für die Hersteller reduziert.“

Der 70 ccm-Flüssigkeitsbehälter ist in dem eigenen klaren Optimum-Harz von Nordson EFD für allgemeine Anwendungen und UV-blockierendem bernsteinfarbenen Harz für lichtempfindliche Montageflüssigkeiten erhältlich.

Die Kartuschen verfügen über die gleichen ZeroDraft™-Wände wie andere Optimum-Kartuschen. Der konsistente Innendurchmesser des Behälters sorgt für die richtige Abdichtung mit dem Stopfen und damit für gleichbleibende Dosierergebnisse.

Alle Kartuschen werden in den silikonfreien Anlagen von Nordson EFD in den USA hergestellt und für den industriellen Einsatz zertifiziert.

Für weitere Informationen besuchen Sie Nordson EFD im Internet auf nordsonefd.com

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

