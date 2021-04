Norfolk Southern gibt 155. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Transportkonzern Norfolk Southern Corp. (ISIN: US6558441084, NYSE: NSC) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,99 US-Dollar ausbezahlen. Auszahltag ist der 20. Mai 2021 (Record date: 7. Mai 2021), wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 3,96 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 281,85 US-Dollar (Stand: 27. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,35 Prozent. Seit der Gründung im Jahr 1982 zahlt Norfolk Southern Railway eine Dividende. Dies sind aktuell 155 Quartale in ununterbrochener Folge.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 2,6 Mrd. US-Dollar, ein Rückgang um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie am 27. Januar berichtet wurde. Im Gesamtjahr 2020 sank der Umsatz um 13 Prozent auf 9,8 Mrd. US-Dollar. Norfolk Southern gehört zu den größten Transportunternehmen in den USA. Das Streckennetz der Bahngesellschaft umfasst 19.300 Meilen in 22 Bundesstaaten und im Distrikt of Columbia (Washington, D.C.).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,62 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 70,59 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de