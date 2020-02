NORMA - Rallyschub nach den Zahlen?

NORMA Group SE - WKN: A1H8BV - ISIN: DE000A1H8BV3 - Kurs: 35,340 € (XETRA)

NORMA erzielt 2019 laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR (Analystenprognose: 1,09 Mrd. EUR), ein EBITA (bereinigt) von 144,8 Mio. EUR (VJ: 145,3 Mio. EUR) und eine EBITA-Marge (bereinigt) von 13,2 % (VJ: 16,0 %).

Quelle: Guidants News

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Die Norma-Aktie markierte im Mai 2018 ein Hoch bei 69,80 EUR. Danach kam es zu einer kleinen Topbildung, die auch nicht vom Allzeithoch bei 70,16 EUR im Juni 2018 unterbrochen wurde. Anschließend geriet die Aktie massiv unter Druck und fiel auf ein Tief bei 26,36 EUR im August 2019. Von dort aus erholte sich der Wert und durchbrach den Abwärtstrend seit Juni 2018. Ein erster Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 40,05 EUR führte zwar zu einem Hoch bei 42,06 EUR, scheiterte aber letztlich. Es kam zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend seit Juni 2018. Nach einem Tief bei 32,26 EUR fing sich die Aktie in der vorletzten Woche wieder etwas und löste sich leicht vom gebrochenen Abwärtstrend.

Vorbörslich reagiert die Aktie bisher kaum auf die aktuellen Zahlen. Bei L&S wird sie mit einem Abschlag von 0,40 % gehandelt.

Kann die Rally weitergehen?

Das Chartbild der Norma-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Der Pullback an den gebrochenen längerfristigen Abwärtstrend schein erfolgreich abgeschlossen zu sein. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen in Richtung 40,05 EUR und später in den Widerstandsbereich zwischen 49,24 EUR und 51,91 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter das Tief aus der vorletzten Woche bei 32,26 EUR würde nicht in dieses bullische Bild passen.

Zusätzlich lesenswert:

MICROSOFT - Zeit für einen Rücksetzer?

NORMA Group SE

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)