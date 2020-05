Normale Schule nach den bayerischen Sommerferien? Söder wagt keine Prognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hofft nach den Sommerferien auf eine Rückkehr der Schulen zur Normalität. "Schön wäre ein Regelbetrieb", sagte Söder am Dienstag in München nach einer Kabinettssitzung. "Vielleicht geben es die Infektionszahlen auch her." Falls nicht, müsse man weiterhin Maßnahmen ergreifen. Eine Prognose zum Start des neuen Schuljahres sei aber derzeit nicht möglich. Söder mahnte deshalb zur Vorsicht. Wenn man nicht wisse, was einen erwarte, sei es klüger, Schritt für Schritt zu gehen, statt ins Ungewisse zu springen./had/DP/men