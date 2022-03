Norsk Titanium AS (Norsk Titanium), ein Weltmarktführer im 3D-Metalldruck dank einer Technologie namens Rapid Plasma Deposition® (RPD®) sowie laufenden Umsätzen in der stark regulierten zivilen Luft- und Raumfahrtbranche, veröffentlichte heute seinen Bericht zur zweiten Jahreshälfte 2021, in dem entscheidende Erfolge vermerkt sind.

Mit der Fertigung von RPD®-Druckteilen für die Boeing 787 baut Norsk Titanium auf einer starken Produktionsgrundlage auf und wagt sich in weitere Branchen vor. In der zweiten Jahreshälfte 2021 machte Norsk Titanium weitere Fortschritte bei Tests für die Rüstungsindustrie und lieferte ein erstes Bauteil in großtechnischem Maßstab mithilfe seines Software Development Kits RPD Builder™.

„Obwohl unsere größte Marktchance weiterhin im Bereich von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt liegt, nutzten wir den Abschwung auf dem kommerziellen Luftverkehrsmarkt für eine Ausdehnung unserer Präsenz in den Rüstungssektor und andere Branchen, was uns die Möglichkeit gab, unsere Produktentwicklungsfähigkeiten weiterzuentwickeln. In der zweiten Jahreshälfte 2021 erreichten wir einen wesentlichen Meilenstein, indem wir das erste Bauteil auslieferten, das mit unserem Software Development Kit RPD Builder™ entwickelt wurde“, so Michael J. Canario, CEO von Norsk Titanium. „Wir schlossen das Jahr 2021 mit der aktiven Zusammenarbeit mit globalen Tier-One-Kunden in verschiedenen Branchen und mit unterschiedlich komplexen Bauteilen ab, die in jeweils unterschiedlichen Anwendungsphasen der RPD®-Technologie steckten. Ich bin gespannt auf diese Erweiterung unserer Fähigkeiten auf neue Marktbereiche, während wir unsere Entwicklungen in der zivilen Luft- und Raumfahrt vorantreiben, und ich freue mich darauf, ab 2022 auf diesen Bemühungen aufzubauen.“

Höhepunkte der zweiten Jahreshälfte 2021:

Aufrechterhaltung von Lieferungen zu 100 % an alle Kunden

Ausdehnung des Produktangebots auf Bereiche außerhalb der zivilen Luft- und Raumfahrt

Entwicklung und Lieferung des ersten Bauteils in großtechnischem Maßstab mithilfe von RPD Builder™ an den Industriepartner Hittech

Bereitstellung von Prüfmaterial an zwei wichtige Bauunternehmer im Auftrag des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zur Unterstützung ihrer Materialspezifikationsentwicklung

Abschluss vollumfänglicher Artikelprüfungen bei einem Bauunternehmer im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums mit Auftrag über weitere Entwicklungen

Bereitstellung eines 700 mm großen Bauteils an einen Tier-One-Zulieferer von Airbus für Bearbeitungsprüfungen

Beginn des Drucks von Airbus-Qualifikationsbauteilen für eine Lieferung im Jahr 2022

In der zweiten Jahreshälfte 2021 erzielte Norsk Titanium einen Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen USD durch den Vertrieb von Druck-Bauteilen und verbuchte sonstige Erträge in Höhe von 1,4 Mio. USD infolge von staatlichen Zuschüssen in Norwegen über Innovation Norway und Skattefunn. Der Gesamtumsatz einschließlich sonstiger Erträge für das Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 5,3 Mio. USD. Der durchschnittliche monatliche Finanzmittelabfluss war in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit 1,9 Mio. USD etwas höher als in der ersten Jahreshälfte 2021. Norsk Titanium schloss den Berichtszeitraum mit einem Kassenbestand von 22,9 Mio. USD ab.

ÜBER NORSK TITANIUM

Norsk Titanium AS wurde 2007 in Norwegen gegründet und ist Vorreiter bei der Anwendung seines patentierten Verfahrens für die additive Fertigung, der Rapid Plasma Deposition® (RPD®). Seit 2017 liefert das Unternehmen flugtaugliche Strukturbauteile und betreibt heute Fertigungsstätten im Bundesstaat New York sowie in Norwegen. Das Unternehmen hebt sich in der Luftfahrtbranche durch seine patentierte RPD®-Technologie ab, bei der Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Zulieferer für Tier-One-Lieferanten in der zivilen Luft- und Raumfahrt und engagiert sich für kostensparende Flugzeugstrukturen und Düsentriebwerke für die führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt. RPD® ist ein unternehmenseigenes Verfahren zur Herstellung von Strukturtitan in 3D-Druck, das für Kunden in der Luft- und Raumfahrt, im Rüstungsbereich und in der Industrie erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen mit sich bringt. Weitere Informationen finden Sie unter norsktitanium.com.

