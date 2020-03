North West Company hält Dividende stabil

Der kanadische Lebensmitteleinzelhändler The North West Company Inc. (ISIN: CA6632782083, TSX: NWC) wird am 15. April 2020 (Record date: 31. März 2020) eine Dividende in Höhe von 0,33 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an seine Investoren ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,32 CAD aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 21,95 CAD (Stand: 12. März 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 6,01 Prozent. The North West Company hat seinen Firmensitz in Winnipeg, Manitoba. Das Unternehmen betreibt rund 249 Lebensmittelläden unter den Namen Northern, NorthMart, Giant Tiger, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less und RiteWay Food Markets.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 553,1 Mio. CAD. Der Nettogewinn betrug 17,3 Mio. CAD. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 19,69 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,16 Mrd. CAD (Stand: 12. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de