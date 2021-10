Northern Trust schüttet seit 1896 eine Dividende aus

Der US-Finanzkonzern Northern Trust Corporation (ISIN: US6658591044, NYSE: NTRS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,70 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. Januar 2022 (Record day: 10. Dezember 2021). Der Konzern gab ebenfalls ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 25 Mio. Aktien bekannt. Damit wird das alte Programm von Juli 2018 ersetzt.

Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen weiterhin 2,80 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 121,41 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2021) einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent. Im Juni 2019 erfolgte eine Anhebung der Dividende um knapp 17 Prozent auf den aktuellen Betrag. Die erste Dividende wurde am 1. Juli 1896 erklärt und seitdem kam es nach Firmenangaben zu keinen Unterbrechungen.

Im zweiten Quartal 2021 (30. Juni) lag der Nettogewinn bei 368,1 Mio. US-Dollar nach 313,3 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Umsatz betrug 1,59 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,51 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Juli berichtet wurde. Die Zahlen zum dritten Quartal 2021 werden an diesem Mittwoch präsentiert. Die Northern Trust Company wurde 1889 gegründet. 1971 übernahm die Northern Trust Corporation die Aktiva der Northern Trust Company.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 30,35 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 25,22 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2021).

Redaktion MyDividends.de