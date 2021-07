Northleaf schließt Anlegerkapital von mehr als 900 Mio. US-Dollar für seine globale Privatkreditstrategie ab

Endgültige Schließung des jüngsten geschlossenen Privatkreditfonds

Privatkreditkapitalbindung bislang in Höhe von mehr als 3,5 Mrd. US-Dollar

Northleaf Capital Partners (Northleaf) gab heute den endgültigen Abschluss für Northleaf Private Credit II (NPC II) und ein damit zusammenhängendes gesondertes Konto bekannt. Für die Investition in Performing Loans an globale mittelständische Unternehmen wurden mehr als 900 Mio. US-Dollar aufgenommen. Die gesamten zur Verfügung gestellten Kapitalbeträge, einschließlich des erwarteten Leverage-Effekts, belaufen sich auf rund 1,2 Mrd. US-Dollar. Das Privatkreditprogramm von Northleaf dient dem Ziel, Investoren die diversifizierte Beteiligung an mittelständischen Privatkreditinvestitionen zu ermöglichen und bietet flexible Fremdfinanzierungslösungen für nicht börsennotierte Unternehmen.

„Wir sind äußerst erfreut über die starke Unterstützung durch neue und bestehende Investoren“, so Stuart Waugh, Managing Partner bei Northleaf. „Die Einsichtnahmen, Informationsflüsse und langjährigen Beziehungen auf der Mittelstandsplattform von Northleaf ermöglichen uns einen differenzierten Ansatz für Privatkreditinvestitionen, der von den Investoren besonders wertgeschätzt wird.“

NPC II bietet Investoren die Beteiligung an einem diversifizierten Portfolio an Krediten für globale Private-Equity-finanzierte und unabhängige mittelständische Unternehmen. Die flexible Anlagestrategie des Fonds ermöglicht Investitionen über die gesamte Kapitalstruktur, von vorrangig besicherten Krediten bis hin zu nachrangigen Forderungen und Kapitalbeteiligungen. Bislang hat NPC II mehr als 30 Prozent seines Kapitals in Kredite für ein diversifiziertes Portfolio an Privatunternehmen investiert.

„Wir freuen uns nun über die großartigen Möglichkeiten für NPC II“, so David Ross, Managing Director und Head of Private Credit bei Northleaf. „Unser eingespieltes Team bleibt in dieser Umgebung äußerst selektiv, indem es neue Kreditnehmer hinzufügt, die sich durch defensive und stabile Charaktereigenschaften auszeichnen, verbunden mit einem hohen relativen Investitionswert und dem Ziel, attraktive Renditen und verlässliches Einkommen für unsere Investoren zu schaffen.“

Northleaf lancierte sein Privatkreditprogramm im Jahr 2016, um seine erfolgreichen Anlagestrategien in privates Eigenkapital und Infrastruktur zu ergänzen. Northleaf verfügt über ein erfahrenes Team an Privatkreditfachleuten, die in Chicago, London, New York und Toronto tätig sind. Über sein wachsendes Privatkreditprogramm hinaus bietet Northleaf Investoren die Gelegenheit, sowohl durch geschlossene als auch offene Fonds in Privatkredite zu investieren und hat bis heute über 3,5 Mrd. US-Dollar an Kapitalbindung aufgenommen.

Über Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners ist ein globales Private-Markets-Investmentunternehmen mit mehr als 17 Mrd. US-Dollar an Private-Equity-, Private-Credit- und Infrastruktur-Engagements, die im Auftrag von staatlichen, betrieblichen und gemeinschaftlichen Pensionsplänen, Stiftungen, Finanzinstituten und Family Offices verwaltet werden. Das aus 150 Experten bestehende Northleaf-Team mit Niederlassungen in Toronto, Chicago, London, Melbourne, Menlo Park, Montreal und New York konzentriert sich ausschließlich auf die Beschaffung, Bewertung und Verwaltung von Private-Markets-Investitionen rund um den Globus. Das Portfolio von Northleaf umfasst mehr als 400 aktive Investitionen in 40 Ländern mit Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen und Vermögenswerten. Weitere Informationen über Northleaf finden Sie unter www.northleafcapital.com.

