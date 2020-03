Norwegen - Arbeitslosigkeit binnen vier Wochen verfünffacht wegen Corona

Oslo (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in Norwegen hat sich wegen der Corona-Krise binnen kurzer Zeit fast verfünffacht.

Die Arbeitslosenquote kletterte im März auf 10,9 Prozent, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Arbeitsagentur hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit der großen Depression vor rund 80 Jahren. Ende Februar hatte er noch bei 2,3 Prozent gelegen, vor einer Woche bei 5,3 Prozent. Die Agentur führt diesen drastischen Anstieg in so kurzer Zeit auf die Corona-Krise zurück, wegen der zahlreiche Unternehmen Mitarbeiter entlassen haben. "Die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen ist beispiellos", sagte Leiterin der Arbeits- und Wohlfahrtsverwaltung, Sigrun Vaageng.

Die Regierung geht davon aus, dass die Privatwirtschaft um etwa 15 bis 20 Prozent schrumpfen wird. Das Parlament hat Kredite, Steuerstundungen und zusätzliche Ausgaben von bis zu 280 Milliarden Norwegischen Kronen (23,4 Milliarden Euro) zur Linderung der Krise genehmigt. Die Zentralbank senkte ihren Leitzins auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent. Sie schließt weitere Maßnahmen nicht aus. Manche Analysten halten es für denkbar, dass sie in den kommenden Wochen den Satz auf null Prozent setzt oder sogar negative Zinsen einführt.