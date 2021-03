Norwegen bestellt bei Thyssen vier U-Boote

Oslo (Reuters) - Norwegen will nach Angaben des Verteidigungsministeriums bei Thyssenkrupp vier U-Boote im Gesamtwert von 45 Milliarden norwegischen Kronen (rund 4,4 Milliarden Euro) bestellen.

Das Verteidigungsministerium in Oslo erklärte, die deutsche Bundesmarine wolle zwei weitere U-Boote bei Thyssenkrupp ordern. Der Vertrag solle im Sommer unterzeichnet und das erste U-Boot 2029 ausgeliefert werden. Auch das Bundesverteidigungsministerium bestätigte am Abend eine Einigung. Das Projekt trage zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie im Bereich der Schlüsseltechnologie Marineschiffbau in Deutschland bei. Zudem würden in Kiel und Umgebung bis in die Mitte des nächsten Jahrzehnts zahlreiche hochwertige Arbeitsplätze gesichert.

Die Länder hatten 2017 beschlossen, gemeinsam bei dem Projekt vorzugehen. Ursprünglich wollten sie den Vertrag 2019 unterzeichnen. Partner von Thyssenkrupp auf norwegischer Seite ist Kongsberg Gruppen.