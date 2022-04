Norwegen erklärt drei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen

OSLO (dpa-AFX) - Norwegen hat drei Diplomaten der russischen Botschaft in Oslo zu unerwünschten Personen erklärt. Die drei hätten Aktivitäten betrieben, die unvereinbar mit ihrem diplomatischen Status seien, teilte das norwegische Außenministerium am Mittwoch mit. Der Schritt folge auf die schockierenden Enthüllungen zu Übergriffen russischer Streitkräfte auf Zivilisten, insbesondere in der ukrainischen Stadt Butscha, sagte Außenministerin Anniken Huitfeldt. Es sei natürlich, dass man in solch einer Situation verstärkt auf unerwünschte russische Aktivitäten in Norwegen schaue. Der Entschluss entspricht einer Ausweisung der Diplomaten.

Zuvor hatten bereits Deutschland und mehrere andere europäische Staaten russische Diplomaten außer Landes verwiesen. Am Dienstag hatten sich auch Norwegens skandinavische Partner Dänemark und Schweden zu einem solchen Schritt entschlossen./trs/DP/eas