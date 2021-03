Norwegens Regierungschefin: 'Weitere Bergspitze' in Corona-Krise

OSLO (dpa-AFX) - Norwegens Premierministerin Erna Solberg hat die Bürger ihres Landes für ihren Zusammenhalt in der Corona-Krise gelobt und auf einen weiteren Kraftakt eingeschworen. In einer Fernsehansprache am Sonntag anlässlich des Jahrestags der Corona-Maßnahmen in Norwegen mahnte Solberg, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. "Es gibt eine weitere Bergspitze (zu erklimmen), möglichwerweise mit härteren Maßnahmen", sagte die Regierungschefin. Es gehe in den kommenden Monaten darum, die Infektionsraten niedrig zu halten, während geimpft werde.

Solberg soll am Dienstag im Parlament über die Pandemielage und möglicherweise auch neue Maßnahmen informieren. Norwegen sei im Vergleich zu vielen anderen Ländern verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen, obwohl Tausende ihren Arbeitsplatz verloren hätten und viele um geliebte Menschen trauerten, sagte die konservative Parteichefin in ihrer Ansprache am Sonntag. Norwegen hat unter seinen 5,3 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie etwa 73 000 Infektionen und rund 630 Todesfälle unter Erkrankten verzeichnet./lsm/DP/zb