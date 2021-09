NORWEGIAN CRUISE LINE - Hier liegt ein wichtiger Deckel

In der ersten Jahreshälfte schlugen sich die Aktien von Kreuzfahrtanbietern wie Norwegian Cruise Lines noch erstaunlich gut. Doch seit Mai/Juni haben die Bären sich wieder eindrucksvoll zurückgemeldet.

Schaut man auf die Fundamentals, dürfte es für das Unternehmen mit Firmensitz in Miami weiter schwierig bleiben. 2021 rechnen Analysten mit einem niedrigeren Umsatz als 2020. Dieser dürfte die Mrd.-USD-Schwelle wieder unterschreiten. Erst im kommenden Jahr soll ein neuer Run von Urlaubern für eine Umsatzexplosion auf über 6 Mrd. USD sorgen und der Konzern wieder die Gewinnzone erreichen. Das Problem: Inzwischen türmt sich der Schuldenberg auf netto 10 Mrd. USD. Dagegen beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens inzwischen nur mehr auf 9,1 Mrd. USD. Bis Mitte des Jahrzehnts rechnen Analysten damit, dass Norwegian Cruise Lines wieder rund 1,5 Mrd. USD operativ verdienen kann, der Free Cashflow könnte sich wieder in Richtung 1 Mrd. USD verbessern. Bis dahin wird der Schuldenberg aber kaum schrumpfen, die Zinszahlungen werden also hoch bleiben. Wer eine saubere Bilanz sucht, ist hier also definitiv fehl am Platz.

Auch das Chartbild bleibt angeschlagen, selbst nach der jüngsten Stabilisierung. Unterhalb des EMA200, der inzwischen wieder gen Süden abgedreht ist, haben sich mehrere Hochpunkte um 26,38 USD ausgebildet. Erst wenn dieser Deckel mitsamt des EMA200 weggesprengt wird, könnte eine ausgeprägtere Erholung in Richtung 28,97 und darüber 33,18 bis 34,49 USD starten. Unterhalb der beschriebenen Widerstände im Chart dürfte die Reise dagegen südwärts in Richtung der Tiefs bei 22,51 und 21,28 USD gehen.

Fazit: Bis Norwegian Cruise Lines wieder in der Lage sein wird, unterm Strich Geld zu verdienen und den immensen Schuldenberg abzubauen, wird noch einige Zeit vergehen. Selbst "nur"für einen Trade sollten Börsianer zumindest abwarten, ob der Widerstandsbereich um 26,40 USD geknackt werden kann.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,28 0,93 6,12 Ergebnis je Aktie in USD -15,75 -8,87 0,92 KGV - - 27 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Norwegian-Cruise-Line-Holdings-Aktie

