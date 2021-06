Norwegische Notenbank signalisiert Zinserhöhung im September

OSLO (dpa-AFX) - Die norwegische Zentralbank steuert auf die erste Zinsanhebung seit der Corona-Krise zu. Wie die Norges Bank am Donnerstag in Oslo mitteilte, rechnet sie mit einem Zinsschritt im September. Aktuell liegt der Leitzins auf der Nulllinie. Zwar wurde eine Zinsanhebung noch in diesem Jahr bereits erwartet, allerdings war bisher der Zeitpunkt unklar. Die norwegische Krone legte zu Dollar und Euro moderat zu.

Die norwegische Wirtschaft hat sich recht gut von der ersten Corona-Welle vor etwa einem Jahr erholt. Die Inflation liegt mit 2,7 Prozent klar über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Fachleute erkennen darüber hinaus zunehmende Risiken im heimischen Häusermarkt, wo die Preise seit längerem deutlich steigen. Die Zinsanhebung dürfte auch darauf ausgerichtet sein, den dortigen Preisauftrieb etwas zu dämpfen./bgf/jsl/fba