Notenbank-Chef - Britische Wirtschaft schrumpft trotz Impffortschritten

Mailand (Reuters) - Großbritannien droht der heimischen Notenbank zufolge im zu Ende gehenden ersten Quartal trotz deutlicher Corona-Impffortschritte ein erneuter Konjunktureinbruch.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um vier Prozent im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2020 schrumpfen, sagte der Chef der Bank of England, Andrew Bailey, der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" (Dienstagausgabe). Verglichen mit dem ersten Quartal 2019 dürfte die Wirtschaftsleistung sogar um 19 Prozent niedriger ausfallen.

Die britische Wirtschaft ist 2020 wegen der Corona-Pandemie um rund zehn Prozent eingebrochen - etwa doppelt so stark wie die deutsche. Ihr macht aktuell nicht nur die Pandemie zu schaffen, sondern auch der Brexit. Die britischen Exporte in die Europäische Union sind nach Inkrafttreten des Brexit-Handelsabkommens stark gesunken. Im Januar fielen sie um 40,7 Prozent.

Die Industriestaaten-Organisation OECD rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 5,1 Prozent in Großbritannien, dem 2022 ein Plus von 4,7 Prozent folgen soll. Hoffung macht vor allem das schnelle Voranschreiten der Impf-Kampagne im Vereinigten Königreich. Premierminister Boris Johnson setzt darauf, im Juni die Corona-Beschränkungen aufheben zu können.