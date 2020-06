Notenbank FED löst Gewinnmitnahmen aus

Das mit Spannung erwartete Event am Kapitalmarkt fand gestern Abend statt. Mit dem Zinssatzentscheid und der anschliessenden Pressekonferenz der US-Notenbank FED wurde den Marktteilnehmern bescheinigt, wie schwach es um die US-Wirtschaft aussieht. Dies brachte alte Ängste wieder in den Vordergrund und die Kurse entsprechend zurück.

Hintergrund der Schwäche: FED-Sitzung

Zum Start am Donnerstag konnte bereits von schwächeren Kursen ausgegangen werden. Denn am Vorabend tagte die US-Notenbank und hatte entsprechende Prognosen für die US-Wirtschaft veröffentlicht. Diese sehen vor allem in diesem Jahr schlecht aus, was die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und des Arbeitsmarktes angeht. In Zahlen ausgedrückt wird folgendes erwartet:





Fed Projektion Federal Funds Rate: 2020 0,1 %; 2021 0,1 %; 2022 0,1 %



Fed Projektion Arbeitslosenrate: 2020 9,3 %; 2021 6,5 %; 2022 5,5 %



Fed Wachstums-Projektion: 2020 -6,5 %; 2021 +5,0 %; 2022 +3,5 %



Die Fed belässt die Forward Guidance unverändert



Die Fed sieht bis 2022 keine Zinsanhebung



Die Fed belässt den Leitzins wie erwartet bei 0-0,25 Prozent



Dabei blieb der Leitzins wie erwartet auf einem historisch niedrigen Niveau und soll sich bis mindestens 2022 nicht davon erholen. Entsprechend ernüchternd verlief die letzte Handelsstunde an der Wall Street. Der Dow Jones gab die zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuche wieder auf und schloss am Tagestief unter der runden Marke von 27.000 Punkten. Einzig der Nasdaq konnte ein neues Allzeithoch in den Feierabend bringen und erstmalig über 10.000 Punkten schließen.

Dies war Kernthema in unserem Marktgespräch am Morgen, in dem auf der positiven Seite Tesla mit einem neuen Allzeithoch erwähnt wurde. Schauen Sie gerne noch einmal rein:

DAX-Schwäche setzt sich fort

Für den DAX bedeuteten diese Vorgaben einen Eröffnungskurs von 12.223 Zählern, was einer Kurslücke zum XETRA-Schluss des Vortages von 300 Punkten bedeutete. Spätestens hier wurde vielen Marktteilnehmern bewusst, dass der Aufwärtstrend der letzten Wochen zumindest wackelt oder ggf. in eine Korrektur übergehen könnte.

Im weiteren Verlauf gab es einen Rücksetzer auf das Tief vom 3. Juni und noch einmal den Versuch, auf der Oberseite eine Stabilisierung zu erwirken. Doch mit Eröffnung der Wall Street nahm der Druck noch einmal zu. Der DAX schloss auf seinem Tagestief bei 11.970 Punkten und der Dow Jones fiel sogar unter die Marke von 26.000 Zählern:

Dies bedeutete einen Abschlag an der Wall Street von 1.500 Punkten im Vergleich zum Hochpunkt während der FED-Pressekonferenz.

Alle Eckdaten des DAX sehen Sie in folgender Tabelle:

Eröffnung 12.223,42PKT Tageshoch 12.301,95PKT Tagestief 11.970,29PKT Vortageskurs 12.530,16PKT

Dies entspricht am vierten Handelstag dieser Woche einem vierten Verlusttag und setzt die Serie somit fort:

Wie entwickelten sich die Einzelwerte?

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Übersicht der Tops & Flops im DAX ist nach einem solchen Handelstag sehr einseitig und auf Flops beschränkt. Alle Aktien notierten im roten Bereich:

Schwächster Wert war hierbei erneut die Deutsche Lufthansa, gefolgt von den Automobilwerten Daimler und Volkswagen. Zurückhaltende Konsumenten und geringe Urlaubslaune sind die Eckpfeiler, über die Anleger in diesem Zusammenhang nun wieder nachdenken und die Kursentwicklung der jüngsten Zeit beurteilen.

Wie wirkt sich dieser Handelstag auf den mittelfristigen DAX-Chart aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Eine zunehmende Fortsetzung der Konsolidierung hat hier binnen weniger Tage die Gewinne der ersten Juniwoche fast komplett ausradiert. Standen wir noch zum Wochenstart weniger als 100 Punkte unter der 13.000er-Marke, so kämpft der Markt nun zum XETRA-Handelsende bereits wieder mit 12.000 Punkten. Dies entspricht somit einer jeweiligen Bewegung von rund 1.000 Punkten.

Im ersten Anlauf verloren die Bären an der 12.000 und diese Marke wurde auf Schlusskursbasis erst einmal gebrochen, wie folgender Tageschart aufzeigt:

Ob die Psychologie an dieser runden Marke wirkt und Anleger hier wieder beherzt zugreifen, hängt natürlich vom weiteren Verlauf des Wall Street Handels ab. Gerne informieren wir Sie dazu in der morgigen Vorbörse.

