Notenbank in London - Banken sollen Kredithahn offen lassen

London (Reuters) - Die Notenbank fordert die Banken in Großbritannien dazu auf, die Schleusen für die Kreditvergabe angesichts auslaufender staatlicher Corona-Nothilfen offen zu halten.

Es sei im besten Interesse der Bankenbranche, wenn "rentable und produktive Unternehmen" weiter Unterstützung erhielten, erklärte die Bank of England am Freitag. Dies sei einem Vorgehen vorzuziehen, in dem die Geldinstitute ihre Kapitalquoten durch eine Verringerung der Kreditvergabe zu verteidigen suchten. "Das hätte nachteilige Effekte für die Wirtschaft und könnte daher selbst noch größere negative Auswirkungen auf die Kapitalquoten der Banken nach sich ziehen", warnte die Zentralbank.

Großbritannien will in der Corona-Krise aufgelegte und teils mit staatlichen Bürgschaften unterlegte Not-Kreditprogramme noch diesen Monat für neue Antragsteller schließen. Die Regierung geht davon aus, dass sich die Wirtschaft nach dem Rekordeinbruch vom vorigen Jahr wieder fängt und 2021 um 5 Prozent wachsen wird.