Notenbank - Schweizer Großbanken gut für Pandemie-Folgen gerüstet

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Großbanken sind nach Einschätzung der Notenbank des Landes für die Folgen der Coronavirus-Pandemie gut gerüstet.

Die gleichzeitige Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in allen Regionen der Welt zusammen mit einem ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit stelle die UBS und die Credit Suisse vor erhebliche Herausforderungen, erklärte die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität. "Aufgrund ihrer soliden Kapitalbasis sind sie jedoch in einer günstigen Position, um sich diesen Herausforderungen zu stellen." Die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die beiden global tätigen Institute blieben aber höchst unsicher.