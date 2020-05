Notenbank - Spanische Wirtschaft beschleunigt Talfahrt

Madrid (Reuters) - Die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die spanische Wirtschaft sind der Notenbank zufolge stärker als bislang angenommen.

"Was sich in den letzten Wochen bestätigt hat ist, dass die Erholung nicht ohne Schwierigkeiten verlaufen wird", sagte deren Chef Pablo Hernandez de Cos am Montag im Parlament. "Außerdem sind ungünstigere Szenarien nicht auszuschließen." Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt bereits mit 5,2 Prozent so stark gesunken wie noch nie. Für das laufende zweite Quartal sagt De Cos einen Einbruch von 9,5 bis 12,4 Prozent voraus. Im kommenden Jahr solle sich die Wirtschaft wieder erholen und dann zwischen 6,1 und 8,5 Prozent wachsen.

Spanien ist eines der weltweit am schlimmsten vom Ausbruch der Epidemie betroffenen Länder. Bislang wurden 27.650 Todesfälle und 231.350 Infektionen registriert. Die Regierung beginnt deshalb nur sehr vorsichtig damit, die seit Mitte März geltenden strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu lockern.