Notenbank verschreckt Wall Street

Lael Brainards Rede sorgt für schwache Kurse an der Wall Street, ein schnellerer Abbau der Bilanz der Notenbank wird befürchtet. Aus China kommen ebenfalls schwache Daten aus dem Dienstleistungssektor, also geht es bei China Tech bergab. Und last not least befürchten die Industrie und Kreditkartenunternehmen wie VISA, Mastercard, etc. enttäuschende Zahlen.

0:00 - Intro

0:25 - Hawkishe FED verschreckt Markt

5:21 - China mit schwachen Wirtschaftsdaten, Alibaba

7:30 - Alles flüstert “Rezession”, Aktien, ETFs, Kreditkarten

10:50 - Wells Fargo über Kreditkarten

12:40 - Rivian, Merger von JetBlue und Spirit Airlines

16:39 - Was passiert bei einer Überreaktion auf Lael Brainard?

