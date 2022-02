Nouripour: Ukraine Opfer von Putins 'Allmachtsphantasien'

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Omid Nouripour hat den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf verurteilt. "Die Ukraine und ihre Menschen sind zum Opfer der Allmachtsphantasien von Präsident Putin geworden", sagte er dem Nachrichtenportal t-online. "Wir können als Demokratinnen und Demokraten dieser versuchten Rückkehr zum Recht des Stärkeren nicht tatenlos zusehen und sind auch bereit, dafür selbst Einschränkungen in Kauf zu nehmen." Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann schrieb in einer Erklärung in Berlin: "Putin muss diese militärische Invasion sofort stoppen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir auf ein hartes Sanktionspaket."/and/DP/zb