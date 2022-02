NOVARTIS - Nach den Zahlen endlich wieder mit Dynamik?

Novartis AG - WKN: 904278 - ISIN: CH0012005267 - Kurs: 79,980 Fr (SIX)

Novartis erzielt 2021 einen Umsatz von $51,6 Mrd (VJ: $48,7 Mrd, Analystenprognose: $52 Mrd), ein operatives Ergebnis (bereinigt) von $16,6 Mrd (VJ: $15,4 Mrd, Prognose: $16,3 Mrd) und einen Nettogewinn von $24,02 Mrd (VJ: $8,07 Mrd). Die Dividende soll für 2021 bei CHF 3,10 je Aktie (VJ: CHF 3,0) liegen. Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Quelle: Guidants News

Die Novartis-Aktie markierte im Februar 2020 ein Allzeithoch bei 96,38 CHF. Dann musste die Aktie im Coronacrash einen Einbruch auf 65,09 CHF hinnehmen. Von diesem Einbruch erholte sich die Aktie zwar zügig, aber danach konnte sie keine Aufwärtsbewegung etablieren.

Vielmehr befindet sich der Wert seit Juni 2020 in einer Seitwärtsbewegung zwischen 87,06 CHF und 70,43 CHF. Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung gab es die eine oder andere kurze Rally. Im November 2021 näherte sich der Wert der unteren Begrenzung deutlich an, drehte aber etwas darüber nach oben ab. Aktuell notiert sie in etwa in der Mitte der Range.

Im kurzfristigen Bereich ist die Aktie eher uninteressant. Das ändert sich auch durch die aktuellen Zahlen nicht. Im langfristigen Bereich spricht die Dividendenrendite klar für die Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von 80,00 CHF liegt die Dividendenrendite bei knapp 4 %. Das ist in Zeiten von negativen Zinsen eine sehr ansehnliche Rendite.

Aus charttechnischer Sicht ergäbe sich ein neues prozyklisches Kaufsignal erst mit einem Ausbruch über 87,06 CHF. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally in Richtung 107,62 CHF möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 70,43 CHF abfallen, dann würden Abgaben bis 59,25 CHF oder sogar 56,97 CHF drohen.

Fazit: Hier ist weiterhin Geduld oberste Tugend. Es gibt aus charttechnischer Sicht aktuell keinen Grund, an einer mittel-langfristig ausgerichteten Position etwas zu ändern.

Novartis-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)