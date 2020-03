Novartis und andere Pharmariesen arbeiten gemeinsam an Covid-19-Therapie

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmakonzern Novarts und eine Gruppe von Gesundheitsunternehmen wollen gemeinsam die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Impfstoffen, Diagnostika und Behandlungen für das Coronavirus beschleunigen.

In einem ersten Schritt haben die 15 Unternehmen vereinbart, ihre firmeneigenen Bibliotheken von Molekülverbindungen, die bereits über ein gewisses Maß an Sicherheits- und Aktivitätsdaten verfügen, zur Verfügung zu stellen, teilte Novartis am Donnerstag mit. Diese sollen vom Covid-19 Therapeutics Accelerator, der von der Gates Foundation, Wellcome und Mastercard ins Leben gerufen wurde, getestet werden. Erfolgreiche Treffer sollen dann binnen zwei Monaten in In-Vivo-Versuche einfließen.

Zu der Gruppe gehören außer Novartis unter anderen auch Boehringer Ingelheim, BioMerieux, Eisai, Eli Lilly, Gilead, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Merck, Merck KGaA, Pfizer Sanofi.