NOVAVAX - Aktie vor weiterer Kursexplosion?

Die Aktie des Covid-19 Impfstoffherstellers Novavax markierte am 09. Februar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 331,68 USD. Danach kam es zu einer starken Korrekturbewegung. Die Aktie verlor fast 50 % an Wert und fiel auf ein Tief bei 117,12 USD zurück.

Seit diesem Tief zieht der Aktienkurs wieder an. Am 14. Juni 2021 scheiterte die Aktie am Abwärtstrend seit Februar. Nach einem Rücksetzer auf ein kurzfristiges log. 61,8 % Retracement zog der Wert in den letzten Tagen wieder an und notiert seit Mittwoch am Abwärtstrend seit Februar, der heute bei 215,20 USD verläuft.

Kaufwelle möglich

Ein stabiler Ausbruch über diesen Abwärtstrend würde die Rally der letzten Wochen weiter befeuern. In diesem Fall wäre eine Rally an den Widerstandsbereich zwischen 300,20 bis 331,68 USD möglich. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 185,91 USD abfallen, würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 117,12 USD drohen.

Zusätzlich lesenswert:

DERMAPHARM - Auf der letzten Rille

VARTA - Lohnt sich ein Kauf?

MERCK KGaA - Rallypause?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Novavax Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)