Novavax: Studiendaten zu neuem Corona-Impfstoff extrem vielversprechend – Aktie vorbörslich deutlich im Plus

Weitere Fortschritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie: Das US-Biotech-Unternehmen Novavax hat heute Daten seiner klinischen Phase 3 Studie zum eigenen Corona-Impfstoff vorgestellt und eine Wirksamkeit von über 90 Prozent präsentiert. Zudem soll der Wirkstoff mit zwei Dosen bei der Vorbeugung mittelschwerer und schwerer Erkrankungen zu 100 Prozent und bei einigen Varianten zu 93 Prozent wirksam sein. Im vorbörslichen US-Handel ist die Aktie bereits um knapp 10 Prozent nach oben geklettert.

Novavax will im dritten Quartal, welches in wenigen Wochen anbricht, eine Zulassung bei den US-Behörden beantragen. Der Präsident für Forschung und Entwicklung des Unternehmens, Dr. Gregory Glenn, hat sich zudem sehr optimistisch geäußert, dass der Wirkstoff gegen anhaltende Mutationen wirkungsvoll sein wird und eine gute Verträglichkeit hat. Die häufigsten Nebenwirkungen sollen laut dem Unternehmen Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Schmerzen an der Injektionsstelle sein, die normalerweise nicht länger als zwei oder drei Tage anhalten.

Zudem will das Unternehmen eine Produktionskapazität von 100 Millionen Dosen pro Monat bis Ende des dritten Quartals und 150 Millionen Dosen pro Monat bis zum vierten Quartal 2021 erreichen.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Numstocker / Shutterstock.com

