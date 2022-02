Novo Nordisk: Ab auf die Watchlist!

Die Aktie von Novo Nordisk befindet sich bei mir wieder auf der Watchlist. Im Zuge des Ukraine-Konflikts werden auch die Anteilsscheine preiswerter. Momentan (24.2.22) befindet sich die Aktie auf einem Aktienkursniveau von ca. 84 Euro. Im Vergleich zum Rekordhoch bei über 100 Euro büßt die defensive Dividendenaktie damit wieder ein wenig an Wert ein.

Wir können außerdem inzwischen zurückblicken. Novo Nordisk hat schließlich bereits neue Zahlen vorgelegt, die uns einen Einblick in die Bewertung und die Kapitalrückführungen geben. Das, was ich sehe, gefällt mir zunehmend. Deshalb sage ich: Es ist an der Zeit, diese Aktie zumindest auf die Watchlist zu packen.

Novo Nordisk: Solides Wachstum an vielen Fronten!

Novo Nordisk hat im Jahr 2021 insgesamt ein sehr solides Wachstum hingelegt. Im Kern ist es das Ergebniswachstum je Aktie, das mich überzeugt hat. Mit einem Wert von 20,74 Dänischen Kronen ist das Ergebnis je Aktie schließlich um 15 % im Jahresvergleich geklettert. Ein Wachstum, das voraussichtlich weitergeht.

Nicht nur mit Blick auf die Dividende und die Aktienrückkäufe, die wir gleich ebenfalls noch thematisieren wollen. Nein, sondern auch insgesamt. Gemäß der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet das Management von Novo Nordisk mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 % währungsbereinigt. Mit einem überproportionalen Ergebniswachstum dürfte sich die fundamentale Bewertung weiter relativieren.

Zudem investiert das Management voraussichtlich 22 Mrd. Dänische Kronen in Aktienrückkäufe. Die Dividende ist außerdem auf 10,40 Dänische Kronen erhöht worden. Wir erkennen daher, dass es jede Menge Wachstum bei Novo Nordisk gibt. Das rechtfertigt bei dem Fast-Dividendenaristokraten zumindest eine leichte Premiumbewertung.

Die Bewertung im Blick

Der Titel für heute lautet Watchlist und nicht kaufen. Und in der Tat spielt die fundamentale Bewertung die entscheidende Rolle, warum ich das im Moment nicht anders sehe. Für das Wachstum ist mir eine Dividendenrendite von derzeit ca. 1,6 % und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,2 trotzdem noch ein wenig zu teuer. Aber wer weiß: Wenn die Volatilität anhält, könnte die Aktie preiswerter werden.

Wann ich genau kaufe, das ist natürlich eine andere Frage. Rund um ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 könnte ein guter Zeitpunkt sein, um einen ersten Fuß in die Tür zu stellen. Alles ab unter 20 wäre für mich mit einem signifikanten Discount für das derzeitige Wachstumspotenzial verbunden. Ob es bei Novo Nordisk dazu kommt? Mal sehen. Ich behalte die Aktie jedenfalls auf meiner Watchlist weiterhin im Auge.

Der Artikel Novo Nordisk: Ab auf die Watchlist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images