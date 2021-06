Novo-Nordisk-Aktie bei fast 70 Euro: Jetzt noch ein Kauf?

Die Aktie von Novo Nordisk setzt in einem zunehmend freundlichen Gesamtmarkt ebenfalls ihre Rekordjagd fort. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 69,52 Euro (11.06.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Damit scheint die Marke von 70 Euro in Griffweite zu sein.

Mit Blick auf die steigenden Aktienkurse schwingt sich die fundamentale Bewertung von Novo Nordisk in ungeahnte Höhen. Ist die Aktie des dänischen Pharma- und Diabetesspezialisten trotzdem noch ein Kauf? Dem wollen wir heute mit Blick auf die fundamentale Bewertung, die aktuellen Quartalszahlen und die weiteren Aussichten auf den Grund gehen.

Novo Nordisk: Fundamentale Bewertung & Q1

Wie wir jedenfalls mit Blick auf die Aktie von Novo Nordisk feststellen können, notiert sie bei fast 70 Euro. Yep, das haben wir eingangs bereits festgestellt. Gemessen in Dänischen Kronen liegt der Aktienkurs jedoch bei 516 Dänischen Kronen. Eine Kennzahl, die uns helfen sollte, ein besseres Gespür für das Bewertungsmaß zu erhalten.

Im Geschäftsjahr 2020 kam das Unternehmen jedenfalls auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 18,01 Dänische Kronen. Entsprechend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gegenwärtig bei 28,65. Günstig ist das natürlich nicht. Die Dividende aus dem Hause Novo Nordisk ist ebenfalls attraktiv aufgrund des Laufs mit zwei Jahrzehnten konsequenter Erhöhungen. Die derzeitige Dividendenrendite liegt mit 1,81 % jedoch auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Beziehungsweise, auf einem teuren Niveau, zumal ca. 50 % des Gewinns als Dividende ausgezahlt werden. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist mit 9,5 überaus teuer. Allerdings: Der Kontext ist, dass Novo Nordisk es schafft, mit wenig Umsatz viel Gewinn zu generieren.

Mit Blick auf das erste Quartal erkennen wir: Zumindest eine moderate Wachstumsgeschichte geht weiter. Die Umsätze kletterten um 7 % auf währungsbereinigter Basis, das Ergebnis je Aktie konnte sogar um 9 % im Jahresvergleich auf 5,45 Dänische Kronen zulegen. Eine interessante Entwicklung, wobei es weiteres Wachstum für ein Fortsetzen der Aktienkursperformance benötigt.

Die weiteren Aussichten

Novo Nordisk könnte weiterhin wachsen. Das Management sieht zumindest bis zur Mitte dieses Jahrzehnts höhere einstellige Wachstumsraten im Bereich des Möglichen. Ergebnisseitig könnte das die fundamentale Bewertung vergünstigen. Aber auch über diesen Zeitraum hinaus sollte idealerweise weiteres Wachstum vorhanden sein.

Der Kernmarkt Diabetes könnte dabei weitere Chancen eröffnen, zumal die Anzahl der Erkrankten konsequent wachsen dürfte. Ein moderates Wachstum für Novo Nordisk dürfte daher die Entwicklung der Fallzahlen ermöglichen. Zumal es das Management schafft, mit Mittelchen wie Ozempic und Rybelsus in der ersten Reihe mitzuspielen.

Perspektivisch könnte der Alzheimer-Markt interessante Möglichkeiten kreieren. Das Management lässt gegenwärtig das Präparat der Semaglutide für die Therapie testen. Allerdings sollten Foolishe Investoren mit einem größeren Sicherheitsbedürfnis nicht darauf bauen. Nein, sondern eher konservativ und mit Blick auf den Kernmarkt, die fundamentale Bewertung und die Wachstumsaussichten Chancen und Risiken bewerten.

