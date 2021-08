Novo Nordisk-Aktie: KGV 29,4, Dividendenrendite 1,5 % ist teuer? Nicht in Value denken!

Die Aktie von Novo Nordisk ist derzeit alles andere als preiswert. Alleine wenn wir auf den jetzigen Aktienkurs von ca. 629 Dänischen Kronen (09.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Kennzahlen) blicken, fällt auf: Die Anteilsscheine befinden sich auf einem durchaus hohen Niveau. Wobei das prinzipiell natürlich nicht verkehrt sein muss.

Allerdings zeigen auch klassische fundamentale Kennzahlen bei Novo Nordisk, dass die Bewertung vergleichsweise teuer sein könnte. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Halbjahresgewinn von 10,71 Dänischen Kronen läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis hochgerechnet bei ca. 29,4. Zudem liegt die Dividendenrendite zwischen 1,5 und 1,6 %.

Ist die Aktie damit teuer? Womöglich sogar zu teuer? Möglich. Allerdings könnte auch der Kontext bei Novo Nordisk entscheidend sein, wie man die Aktie sehen sollte. Beziehungsweise: Wer in Value denkt, der verpasst zumindest eine Chance.

Novo Nordisk: Keine Value-Aktie!

Die Aktie von Novo Nordisk ist eben keine Value-Aktie. Nein, sondern eine, die über ein konsequentes und moderates Wachstum verfügt. Oder anders ausgedrückt: Die derzeitige fundamentale Bewertung sollte man nicht allzu sehr als in Stein gemeißelt ansehen. Nein, sondern es findet konsequent eine Neubewertung statt.

Im ersten Halbjahr kletterte das Ergebnis je Aktie schließlich im Jahresvergleich um 12 % auf den Wert von 10,71 Dänischen Kronen. Ein zweistelliges Ergebniswachstum, trotz der defensiven Klasse. Genau das macht langfristig orientiert möglicherweise den Unterschied aus.

Das Management von Novo Nordisk rechnet innerhalb dieses Jahres mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 13 % währungsbereinigt. Bis zur Mitte des Jahrzehnts könnte ein solches Wachstum gehalten werden. Damit könnte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf einen Wert von ca. 18 vergünstigen. Ohne Zweifel ein deutlich moderaterer Wert für eine Qualitätsaktie, die in der Wachstumsspur bleiben dürfte.

Über Jahre und Jahrzehnte hinweg könnte Diabetes schließlich ein Markt für Novo Nordisk bleiben, der von einem konsequenten Wachstum geprägt bleibt. Die Anzahl der erkrankten Verbraucher soll schließlich unentwegt bis zur Mitte dieses Jahrhunderts wachsen. Für einen führenden Akteur in diesem Markt ein potenziell lukrativer, defensiver, unzyklischer und moderater Wachstumsmarkt.

Mit der Wachstumsperspektive sehen!

Bei der Aktie von Novo Nordisk machen einige Investoren daher womöglich einen Fehler. Sie sehen die Anteilsscheine als eine Value-Aktie. Dabei sollten sie eher in Richtung Wachstum denken. Oder aber zumindest in Richtung eines moderaten Wachstums.

Natürlich könnte auch dann die fundamentale Bewertung nicht günstig sein. Trotzdem relativiert dieser Blickwinkel die fundamentale Bewertung und das Setting im Allgemeinen. Ein Premium könnten schließlich auch die defensive Klasse, die fast adelige Dividende und die führende Wettbewerbsposition verdient haben.

Wie gesagt: Die Aktie von Novo Nordisk muss auch dann nicht preiswert sein. Sie könnte jedoch anders erscheinen, als so mancher Investor sie derzeit vielleicht sieht.

Der Artikel Novo Nordisk-Aktie: KGV 29,4, Dividendenrendite 1,5 % ist teuer? Nicht in Value denken! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Buffetts Mega-Milliardenwetten zum Nachahmen

Bis zu 108 Mrd. US-Dollar investiert Investorenlegende Warren Buffett in nur ein einziges Unternehmen. Das zeugt von riesigem Vertrauen in das Zukunftspotential.

Buffett hat so einige Mega-Milliardeninvestments in seinem Portfolio. Wir haben sie näher analysiert, und angesehen, inwieweit sie sich zum Nachahmen eignen.

Du kannst alle Details und unsere Tipps dazu erfahren, indem du unseren kostenlosen Spezialreport hier anforderst.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images