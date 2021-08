Novo Nordisk-Aktie: Starkes Wachstum, stärkere Prognose

Die Aktie von Novo Nordisk hat im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison jetzt ebenfalls ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Grundsätzlich lässt sich das, was Foolishe Investoren beobachten sollten, relativ einfach zusammenfassen: Das Wachstum sollte weitergehen.

Aber auch Feinheiten wie neue Produkte, beispielsweise Rybelsus, spielen bei der Aktie von Novo Nordisk natürlich eine wichtige Rolle. Riskieren wir daher heute einen tieferen Blick in das Zahlenwerk mit einigen ausgewählten Highlights. Sowie mit der Kernbotschaft, die Foolishe Investoren von diesem Update mitnehmen können.

Novo Nordisk-Aktie: Das Wachstum geht weiter

Wie wir jetzt mit Blick auf die Aktie von Novo Nordisk feststellen können, ging und geht das Wachstum munter weiter. Wenn wir zunächst auf das vergangene Halbjahr blicken, so fällt uns direkt auf, dass Umsatz- und Ergebniswachstum durchaus überzeugend sind.

Novo Nordisk steigerte die Erlöse beispielsweise um 5 % beziehungsweise währungsbereinigt um 12 % auf 66,84 Mrd. Dänische Kronen. Das operative Ergebnis verbesserte sich währungsbereinigt um 9 % auf 27,69 Mrd. Dänische Kronen. Wobei es absolut einen kleineren Einbruch um 1 % gegeben hat. Allerdings ist mengenmäßig Wachstum definitiv vorhanden.

Das Ergebnis je Aktie liegt für das vergangene Halbjahr damit bei 10,71 Dänische Kronen. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 9,58 Dänische Kronen entspricht das einem Plus von 12 % im Jahresvergleich. Entsprechend liegt der Nettogewinn mit 24,74 Mrd. Dänische Kronen 10 % über dem Vorjahreswert. Absolut ein solides Wachstum.

Auch die wesentlichen Produkte spielen beim Wachstum weiterhin eine wichtige Rolle. Rybelsus, der neue Hoffnungsträger aus der Reihe der Semaglutide von Novo Nordisk, konnte ein Umsatz in Höhe von 1,67 Mrd. Dänische Kronen vorweisen. Das wiederum entspricht einem Plus von 213 % auf währungsbereinigter Basis. Ozempic hingegen bleibt der Blockbuster mit einem Umsatz in Höhe von 14,1 Mrd. Dänische Kronen sowie einem Wachstum von 58 % währungsbereinigt.

Aufgrund dieses starken Halbjahreszahlenwerks traut sich Novo Nordisk jetzt deutlich mehr zu. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management mit einem Umsatzplus in Höhe von 10 bis 13 %. Das ist deutlich mehr als die vorherige Prognose, die ein Wachstum zwischen 6 und 10 % währungsbereinigt in Aussicht gestellt hat.

Starkes, defensives Wachstum!

Novo Nordisk liefert entsprechend das ab, was Foolishe Investoren im Idealfall erwarten konnten. Ein überaus trendstarkes Wachstum in einem absolut defensiven Markt. Insbesondere das Ergebniswachstum dürfte überproportional bleiben, wenn wir Aktienrückkäufe und die bisherigen Zahlen für das erste Halbjahr betrachten.

Die Erfolgsgeschichte dürfte auch im zweiten Halbjahr weitergehen. Zudem scheinen die Kassenschlager wie Ozempic und Rybelsus noch weiteres Potenzial zu besitzen. Auch für die Dividende des fast adeligen Ausschütters eine interessante Perspektive. Novo Nordisk scheint die Investoren derzeit jedenfalls nicht mit Blick auf das Wachstum zu enttäuschen, das gefällt natürlich.

