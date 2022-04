Die Aktie von Novo Nordisk klettert einfach immer munter weiter. Inzwischen notieren die Anteilsscheine oberhalb der Marke von 111 Euro, was definitiv ein starker Lauf in einer schwierigen Zeit ist. Aber die Unsicherheit kann die Investoren womöglich in solche defensiven, zeitlosen Häfen treiben.

Die Aktie von Novo Nordisk ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich über 30 und einer Dividendenrendite mit der Eins vor dem Komma teuer bewertet. Aber vielleicht gibt es etwas, das ich bislang übersehen habe: Pricing-Power, was die eigenen Medikamente angeht. Das kann natürlich zu einem soliden Wachstum in diesem von Inflation geprägten Marktumfeld führen. Novo Nordisk: Pricing-Power gegen Inflation? Der Konzern Novo Nordisk zählt jedenfalls zu den führenden Akteuren im Diabetes-Markt. Wie es die Nachrichtenagentur Reuters zum Februar dieses Jahres treffend zusammenfasste: Alleine in den USA kontrollieren die Dänen mitsamt Eli Lilly und Sanofi mehr als 90 % des Gesamtmarktes. Der Novolog, also der Pen aus dem Hause des dänischen Konzerns, gilt als einer der führenden Lösungen, wenn es um die Therapie von Diabetes geht. Neue Medikamente und orale Varianten dürften diese Wettbewerbsposition noch stärken. Aber Pricing-Power ist auch historisch ein Merkmal, das die Aktie von Novo Nordisk gut ausspielen konnte. Wie es weiter heißt, habe das Management in den USA alleine seit dem Jahre 2001 28-mal die Preise für den Kassenschlager Novolog erhöht. Dabei ist der Preis bis Februar dieses Jahres um 628 % gestiegen. Das brachte dem Unternehmen auch ein wenig Kritik ein. Positiv ausgedrückt können wir Novo Nordisk daher jetzt trotzdem eine solide Pricing-Power attestieren. Das heißt, dass Inflation nicht unbedingt eine Belastung für die dänische Aktie sein muss. Im Zweifel kann das Management zum Ausgleich aufgrund seiner Marktmacht und der guten Produkte einen Ausgleich mit teureren Verkaufspreisen durchsetzen. Aber ist das die neue Erkenntnis für die Investitionsthese? Die Pricing-Power von Novo Nordisk mag zwar bestehen. Trotzdem sollten sich Investoren fragen, ob das eine neue Erkenntnis bei der Aktie begründet. Die fundamentale Bewertung ist einfach hoch. Selbst für ein zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstumspotenzial braucht es fast ein Jahrzehnt, um wieder von einer moderaten Bewertung zu sprechen. Oder eben eine starke Inflation, in der das Management die Pricing-Power eiskalt ausspielt, bis das Wachstum die Bewertung relativiert. Entscheide daher selbst, ob du auf die Aktie von Novo Nordisk als Schutz vor Inflation setzen willst. Mit Blick auf das Unternehmen und die starken Produkte bin ich von der Qualität überzeugt. Nur von der Bewertung eben seit geraumer Zeit nicht mehr, die zuletzt gewiss nicht günstiger geworden ist. Der Artikel Novo Nordisk: Pricing-Power gegen Inflation? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.