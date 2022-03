Novo Nordisk: Trotz Ukraine-Krise auf dem Weg zu 100 Euro?

Die Aktie von Novo Nordisk entwickelt sich im Moment wieder ziemlich positiv. Derzeit notieren die Anteilsscheine oberhalb der Marke von 94 Euro. Der Weg zu 100 Euro ist entsprechend nicht mehr weit entfernt. Ob die Aktie dieses Niveau zurückerobern kann, das ist natürlich eine andere Frage.

Im Kern ist jedoch entscheidend, ob Novo Nordisk seinen Wachstumskurs unbeirrt fortführen kann. Das wiederum könnte dazu führen, dass der breite Markt einen solchen sicheren Hafen vermehrt sucht. Aber gibt es im Rahmen der Ukraine-Krise keinerlei operative Auswirkungen? Das wollen wir ein wenig näher betrachten.

Novo Nordisk: Wie relevant wären Russland & die Ukraine?

Konkrete Daten, welchen Umsatz Novo Nordisk in Russland, das mit Sanktionen belegt ist, macht, haben wir nicht. Wir sehen in den Quartalszahlen des dänischen Pharma-Unternehmens lediglich verschiedene Regionen. Russland dürfte im Rest der Welt drin sein, der zuletzt auf insgesamt knapp über 19 Mrd. Dänische Kronen an Umsatz gekommen ist. Da dieser Bereich aus mehr als sieben verschiedenen Regionen besteht und es insgesamt über 140 Mrd. Dänische Kronen an Erlösen im Geschäftsjahr 2021 gegeben hat, können wir sagen: Die Auswirkungen dürften eher gering sein.

Allerdings sowieso, wenn wir jetzt unter anderem die Sanktionen betrachten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, plant das Management von Novo Nordisk, weiterhin die Bevölkerung von Russland und der Ukraine zu beliefern. Die medizinischen Präparate seien von den Sanktionen ausgenommen. Lediglich praktisch könnte es schwieriger werden, wenn die Lieferketten unterbrochen seien.

Oder anders gesagt: Es spricht im Moment noch eine Menge dafür, dass der operative Alltag zumindest weiterhin weitgehend normal verlaufen kann. Aber im Zweifel gilt, dass Russland nicht der größte kriegsentscheidende Markt ist. Aber eben ein Zünglein an der Waage.

100 Euro ist trotzdem eine Hausnummer

Sicherer Hafen hin oder her: 100 Euro sind für die Aktie von Novo Nordisk trotzdem eine Hausnummer. Nach dem inzwischen gestiegenen Aktienkurs wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 32,3 bewertet. Mit einem weiteren Kursanstieg dürfte sich diese Marke erneut auf ca. 35 zubewegen, was einfach sehr teuer ist.

Insofern können wir sagen: Es ist in Anbetracht der unsicheren Gesamtsituation möglich, dass Novo Nordisk 100 Euro ins Visier nimmt. Der operative Alltag und das in Aussicht gestellte Wachstum scheinen zunächst nicht in Gefahr. Mittel- bis langfristig orientierte Investoren sollten sich jedoch weiterhin fragen, ob jetzt bei dieser eher teuren, aber zugegebenermaßen konservativen Aktie ein guter Zeitpunkt für den Einstieg ist. Oder aber, ob sie nicht doch ein wenig teuer erscheint.

Foto: Getty Images