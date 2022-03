Novo Nordisk: Wichtige Kooperation, die mit Geld nicht aufzuwiegen ist

Novo Nordisk ist trotz der Volatilität ein weiterhin stabiler Performer. Solange es operatives Wachstum und ein defensives Geschäftsmodell gibt, scheinen Investoren bereit zu sein, sogar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 zu akzeptieren. Sogar eine fast adelige Dividende von unter 1,5 % wird zwischenzeitlich offenbar akzeptiert. Das ist interessant, zumal die Aktie weiterhin über 93 Euro notiert.

Ob man diesen Preis bezahlen sollte, das ist eine andere Frage. Was wir jedoch sagen können, ist, dass Novo Nordisk konsequent an der eigenen Qualität der moderaten Wachstumsgeschichte und der Wettbewerbsposition im Diabetes-Markt arbeitet. Zu diesem Zweck hat das Management jetzt eine wirklich bemerkenswerte Partnerschaft verlängert. Eine, die zwar kein Geld direkt bringt, aber trotzdem mit Geld kaum aufzuwiegen ist.

Novo Nordisk: Wichtige Kooperation!

Novo Nordisk arbeitet demnach mit einer Forschergruppe des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zusammen. Eine bestehende Partnerschaft, die seit dem Jahre 2015 besteht, wird entsprechend erweitert. Bis zum Jahre 2026 möchte man zunächst die Zusammenarbeit verlängern.

Gegenstand dieser Kooperation ist das Entwickeln neuer Verabreichungsformen. So standen zum Beispiel orale Präparate und Verabreichungsformen in den vergangenen Jahren im Vordergrund. Das dürfte ein Wegbereiter für die oralen Varianten aus dem Bereich der Semaglutide sein, die inzwischen vermarktet werden. In Zukunft soll es unter anderem auch um Bioelektronik, Biosensoren und andere Stimuli gehen, die eine automatisierte Dosierung ermöglichen können. Das heißt: Novo Nordisk arbeitet nicht nur an führenden Präparaten. Nein, sondern auch daran, den Umgang mit der Medizin konsequent zu verbessern.

Solche Partnerschaften dürften bei der Forschung und Entwicklung zwar etwas kosten. Außerdem bringen sie keine direkten Umsätze. Aber sie führen dazu, dass Novo Nordisk konsequent an seiner Wettbewerbsposition feilt. Orale Varianten und neuere Mechanismen, vielleicht mit den Biosensoren oder mit anderen Stimuli, können eine ebenfalls neue Phase für die Präparate einläuten.

Eine Menge Qualität bei dieser Aktie

Ohne Zweifel besitzt Novo Nordisk viel Qualität. Das Management und der dänische Pharmakonzern dürfen sich damit brüsten, seit über 90 Jahren führend im Bereich der Diabetes-Versorgung zu sein. Genau solche Schritte sind es, die zeigen: Auch die kommenden 90 Jahre ist das womöglich der Fall.

Das Management hat jedenfalls erkannt, dass es um mehr als das bloße Entwickeln guter Präparate geht. Auch die Nebenkriegsschauplätze wie die Verabreichung stehen hier im Fokus. Mit neuen Wegen und neuen Verabreichungsformen ist es möglich, Marktanteile zu halten oder zu gewinnen. Deswegen ist mitunter auch diese Kooperation und Partnerschaft so entscheidend für die Erfolgsgeschichte.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2022

