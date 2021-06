Now Health International kooperiert mit Starr Insurance Companies

Die neue Zusammenarbeit soll ambitionierte Wachstumspläne in Europa voranbringen

Die Now Health International Group, ein führender Anbieter internationaler privater Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance, IPMI), hat in Zusammenarbeit mit Starr Insurance Companies, einer führenden globalen Versicherungsgesellschaft, ein neues Programm angekündigt, um ambitionierte Wachstumspläne in Europa voranzubringen.

Diese für beide Unternehmen vorteilhafte Zusammenarbeit vereint die globale Präsenz und Kompetenz von Now Health International bei der Bereitstellung hochwertiger internationaler Krankenversicherungslösungen und modernster digitaler Tools – zu denen auch der kürzlich eingeführte innovative Mobile Pass zählt – mit dem langjährigen globalen Know-how und der Kompetenz von Starr zur europaweiten Bereitstellung kundenspezifischer Lösungen mittels eines spezialisierten Expertenteams, das sich für besten Kundenservice einsetzt.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Starr Insurance Companies ab dem 1.März 2021 europaweit sämtliche Neuverträge und Verlängerungsverträge versichern. Now Health International wird weiterhin die internationalen Krankenversicherungen verwalten. Zu diesem Bereich zählen auch die Schadenbearbeitung und der Kundenservice. Alle Versicherungsnehmer werden auch in Zukunft vom Zugang zu den ausgezeichneten digitalen Tools von Now Health International profitieren.

Zahir Sharif, Geschäftsführer von Now Health International, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Wir von Now Health International verfolgen das Ziel, unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen und unsere Geschäftstätigkeit auf neue Märkte in der Region zu expandieren. Starr Insurance Companies kann eine mehr als 100-jährige Tradition und Fachkompetenz vorweisen, ist bereits auf den globalen Märkten vertreten und eignet sich als gut positionierter Partner, um uns bei der Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen.“

Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird Now Health International seinen Versicherungsnehmern in ganz Europa auch weiterhin seine bisherigen Produkte anbieten. Zu diesen Produkten zählen unter anderem das Premiumprodukt des Unternehmens, das umfangreiche WorldCare-Produkt, und das erschwinglichere SimpleCare-Produkt für diejenigen Versicherungsnehmer, die einen Basis-Krankenversicherungsschutz wünschen. Diese Vereinbarung wird keine Auswirkungen auf die Leistungen, die Preisgestaltung und den Kundenservice haben.

Das neue Programm tritt an die Stelle der bisherigen Zusammenarbeit von Now Health International mit AXA PPP Healthcare. Um einen reibungslosen Übergang für bestehende Versicherungsnehmer zu gewährleisten, wird es eine Übergangsfrist bis zum 31.Dezember 2021 geben, in der die Versicherung des Versicherungsnehmers bei der nächsten Vertragserneuerung nahtlos in die neue Vereinbarung mit Starr Insurance Companies übergehen wird.

Michel Faucher, Chief Commercial Officer von Now Health International, kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns sehr über unsere neue Zusammenarbeit und über die Möglichkeiten, die sich für uns daraus langfristig ergeben. Ich möchte auch unseren Versicherungsnehmern und Partnern versichern, dass im Rahmen der neuen Vereinbarungen vollständige Kontinuität herrscht und dieselben marktführenden Versicherungsangebote und Leistungen, hohen Servicestandards und hochmodernen digitalen Tools bereitgestellt werden, die unsere Kunden in Europa von uns erwarten dürfen.“

Santiago Mora, Head of International Accident & Health bei Starr, sagte hierzu: „Es ist uns eine große Freude, der Versicherungsanbieter für Now Health International zu sein, für den am schnellsten wachsenden Anbieter von Krankenversicherungslösungen für Expatriates weltweit.“

Hinweise für Redakteure: Über die Now Health International Group

Die Now Health International Group besteht aus Now Health International und Best Doctors Insurance. Now Health International ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von internationalen privaten Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance, IPMI) für Expatriates, vermögende Privatpersonen und Unternehmen aus aller Welt. Now Health unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Malta, den Vereinigten Arabischen Emiraten, in China, Hongkong, Singapur und Indonesien. Best Doctors Insurance ist ein auf den Bermudas und in Miami (USA) ansässiger großer Krankenversicherungsanbieter mit Niederlassungen in den USA, in Kanada und Ecuador und Absatzmärkten in ganz Mittel- und Lateinamerika, in der Karibik und in Kanada.

Das kombinierte Unternehmen ist ein global tätiger, spezialisierter IPMI-Anbieter der Spitzenklasse mit sich ergänzenden Produkten, Absatzkanälen und geografischen Präsenzregionen. Die Aktivitäten umspannen vier Kontinente, 11 Vertriebs- bzw. Servicebüros, mehr als 125.000 Versicherungsnehmer, mehr als 370 Mitarbeiter und mehr als 5.000 Vertriebspartner.

www.now-health.com

www.bestdoctorsinsurance.com

Hinweise für Redakteure: Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (Starr) ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company Inc. und für das Anlagegeschäft der C. V. Starr & Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungen sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur, Großbritannien und auf Malta ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating „A“ (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard & Poor's mit dem Rating „A+“ (stark) bewertet.

