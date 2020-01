NOXXON KÜNDIGT EINE KAPITALERHÖHUNG VON € 0,5 MILLIONEN IM RAHMEN EINER PRIVATPLATZIERUNG VON AKTIEN AN

NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch eine gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute bekannt, dass sie nach Gesprächen mit Investoren Zusagen für eine Investition von 0,5 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung erhalten hat.

"Wir freuen uns über die anhaltende Unterstützung insbesondere seitens langfristiger Investoren aus Europa und den USA, die weiterhin die Strategie von NOXXON unterstützen und bereits in die Kapitalerhöhungen des vergangenen Jahres investiert haben. Mit dieser Beteiligung wird zusätzliches Kapital für die Gesellschaft bereitgestellt. Die Investition trägt dazu bei, eines der wichtigsten klinischen Ziele der Gesellschaft - die Phase 1/2 Studie von NOX-A12 in Kombination mit Bestrahlung als Erstlinientherapie bei Patienten mit Hirntumoren – zu erreichen. Wie auch bei der letzten Privatplatzierung, für die langfristige Eigenkapitalinvestoren gewonnen werden konnten, sind mit dieser Finanzierung keine Optionsscheine oder andere optionsähnliche Instrumente verbunden", sagte Aram Mangasarian, CEO von NOXXON.

Der mit den Investoren vereinbarte Preis von 0,51 Euro pro Aktie entspricht einem Abschlag von 26% auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an den sieben Handelstagen vom 31. Dezember 2019 bis 9. Januar 2020. Somit werden im Rahmen dieser Finanzierung voraussichtlich 980.389 neue Aktien ausgegeben. Der Abschluss und die Abwicklung dieser Transaktion wird innerhalb der nächsten sieben Tage erwartet.

Weitere Einzelheiten zur Verwässerung im Zusammenhang mit dieser Transaktion sind im Anhang dieser Pressemitteilung aufgeführt.

Über NOXXON

Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und Sicherheitsdaten lieferte das Lead-Programm NOX-A12 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen initiierte im September 2019 eine weitere Studie mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag

https://twitter.com/noxxon_pharma

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist potenzielle Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

Anhang:

Auswirkungen auf das Kapital der Aktionäre

Unter der Voraussetzung, dass alle Absichtserklärungen erfüllt werden, erhöht sich die Anzahl der Aktien vor der Transaktion von 13.473.831 um 980.389 auf insgesamt 14.454.220. Ein Aktionär, der vor der Privatplatzierung 1,000% des Aktienkapitals der Gesellschaft hielt, würde nach der Transaktion 0,932% halten. Unter Verwendung der konsolidierten Bilanzierungsinformationen zum 30. Juni 2019, die anschließend um die Bezugsrechtsemission vom Juli 2019, die Privatplatzierung vom August 2019 und zwischenzeitliche Optionsausübungen angepasst wurden, wird das Eigenkapital je Stammaktie durch diese Transaktion von -0,199 € auf -0,151 € angepasst.

Weitere Informationen:

NOXXON Pharma N.V.



Aram Mangasarian, Ph.D., Chief Executive Officer

Tel. +49 (0) 30 726 247 0

amangasarian@noxxon.com

Trophic Communications

Gretchen Schweitzer oder Joanne Tudorica

Tel. +49 (0) 89 2388 7730 oder +49 (0) 176 2103 7191

schweitzer@trophic.eu