NOXXON Pharma: Liquidität erhöht

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat NOXXON Pharma N.V. im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) das Hauptprodukt NOX-A12 planmäßig weiterentwickelt und in der zweiten Jahreshälfte die klinische Zulassungsstudie mit dem Behandlungsbeginn des ersten Glioblastom-Patienten gestartet. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber unverändert das positive Votum.

Nach Analystenaussage weise NOXXON die für ein Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklungs- und Zulassungsphase typische Umsatz- und Ergebnisentwicklung auf. Demnach erziele das Unternehmen noch keine operativen Umsätze und habe in den ersten sechs Monaten 2019 ein negatives Nachsteuerergebnis von -1,95 Mio. Euro (HJ 2018: -4,05 Mio. Euro) erzielt. Der Cashflow sei mit -2,69 Mio. Euro (HJ 2018: -1,76 Mio. Euro) negativ ausgefallen. Laut GBC befinde sich die Liquiditätsausstattung zum 30.06.2019 mit 1,6 Mio. Euro zwar auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, jedoch habe das Unternehmen nach dem Bilanzstichtag Eigenkapital von insgesamt 1,5 Mio. Euro neu eingeworben. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs bis Oktober 2020 benötige die Gesellschaft nach eigenen Angaben noch weitere Mittel über rund 2,5 Mio. Euro, für deren Einwerbung das Management derzeit konkrete Gespräche führe.

Da sich gegenüber den bisherigen Prognosen von GBC eine leichte zeitliche Verschiebung bei den erwarteten Lizenz-/Upfront-Zahlungen und bei den Lizenzerlösen aus der Vermarktung von NOX-A12 ergebe, rechne das Analystenteam mit einem entsprechend niedrigeren Umsatzniveau. Demnach nehme GBC auch beim operativen Ergebnis leichte Anpassungen vor, gehe aber unverändert davon aus, dass im Geschäftsjahr 2022 der Break-Even nachhaltig erreicht werde. Auf Basis ihrer Bewertungen ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 2,40 Euro (zuvor: 3,60 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.

