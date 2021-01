NRG Energy: Aktie startet Kaufsignal!

Den letzten markanten Tiefpunkt markierte das Wertpapier von NRG Energie gegen Ende 2015 bei 8,80 US-Dollar und wechselte anschließend seinen Trendverlauf zur Oberseite. Die Folge waren Zugewinne bis auf ein Niveau von 43,66 US-Dollar bis März 2019. Diese Rallye musste jedoch anschließend auskonsolidiert werden, zeitweise ging es auf 20,00 US-Dollar wieder abwärts. Seitdem allerdings beherrschen Bullen wieder das Handelsgeschehen und führte zu Beginn dieses Jahres zu einem dynamischen Anstieg über den seit März 2019 laufenden Abwärtstrend. Damit liegt nun ein klares Kaufsignal vor, Kursgewinne bis an die Hochs aus Ende 2007 sind nun sehr wahrscheinlich geworden.

Los geht‘s

Solange sich das Wertpapier von NRG Energy oberhalb von 38,00 US-Dollar behaupten kann, sind weitere Zugewinne an die Hochs aus 2019 bei 43,66 US-Dollar stark anzunehmen. Darüber würde schließlich der Bereich um die Höchststände aus 2007 bei 46,16 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Sollte jedoch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 37,60 US-Dollar auftreten, müssten temporäre Rücksetzer auf 35,17 US-Dollar einkalkuliert werden. Darunter findet die Aktie im Bereich von 33,90 US-Dollar weitere Unterstützungen vor.

NRG Energy (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 41,78 // 42,56 // 43,08 // 43,66 // 44,30 // 45,02 US-Dollar Unterstützungen: 40,69 // 40,06 // 39,01 // 38,50 // 37,73 // 36,35 US-Dollar

Fazit

Der erfolgreiche Ausbruch aus dem gut zweijährigen Abwärtstrend hat nun Aufwärtspotenzial zurück an die 2019‘er Hochs bei 43,66 US-Dollar freigesetzt, darüber könnte es sogar an die Höchststände aus 2007 bei 46,16 US-Dollar weiter rauf gehen. Allerdings ist der Anlagehorizont vergleichsweise lang anzusehen, einige Monate bis Jahre könnte die Umsetzung der Idee in Anspruch nehmen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorerst 38,00 US-Dollar nicht übersteigen.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

