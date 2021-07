NRW-Innenminister - Keine Vermissten mehr nach Flut-Katastrophe

Düsseldorf (Reuters) - In Nordrhein-Westfalen werden nach der Flut-Katastrophe Innenminister Herbert Reul zufolge keine Menschen mehr vermisst.

Bei der "größten Flutkatastrophe in der Geschichte unseres Landes" seien 47 Menschen ums Leben gekommen, sagte der Minister am Mittwoch vor dem Innenausschuss des Landtages in Düsseldorf. 23 von ihnen seien auf Straßen in Fahrzeugen vom Wasser erfasst worden und ums Leben gekommen. Teile Nordrhein-Westfalens und des benachbarten Rheinland-Pfalz waren vor zwei Wochen schwer von Starkregen und den dann folgenden Überflutungen betroffen. Allein im Ahrtal in Rheinland-Pfalz starben der Polizei Koblenz zufolge 133 Menschen, 73 Personen würden noch vermisst.