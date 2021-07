NRW-Innenministerium - Warnungen vor extremem Unwetter schon am Montag

Berlin (Reuters) - Die extremen Überflutungen in Teilen Deutschlands sind nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nicht überraschend gekommen.

Amtliche Warnungen vor extremem Unwetter hätten sich am vergangenen Montag um 10.28 Uhr konkretisiert, berichtete die "Bild" am Sonntagabend unter Berufung auf das Ministerium. Alle amtlichen Warnungen seien an die Leitstelle der Kreise und der kreisfreien Städte zugestellt worden. Die konkreten Vorbereitungen, die ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt auf Grundlage der amtlichen Wetterwarnungen treffe, lägen aber in deren eigenem Ermessen.

Da ein solches Ereignis abzusehen gewesen sei, sei am Dienstag ein "Landeslage" eingerichtet worden, zitierte "Bild" das Ministerium weiter. Damit habe man frühzeitig erkennen wollen, ob in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt überörtliche Hilfe benötigt werde. Nun gelte es, "diesen Katastrophenfall grundlegend aufzuarbeiten und erforderliche Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man sich in Zukunft gemeinschaftlich besser schützen und vorbereiten kann."

Die Linkspartei hatte zuvor erklärt, sie fordere angesichts gravierender politischer Fehler den Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).