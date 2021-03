NRW lässt bei negativen Tests Ausnahmen von Notbremse zu

Düsseldorf (Reuters) - In nordrhein-westfälischen Kreisen, in denen wegen einer Drei-Tages-Inzidenz von über 100 die Corona-Notbremse greift, sollen Verbraucher mit negativen Corona-Tests weiter in Geschäften einkaufen können.

Kreise und kreisfreie Städte mit einem ausreichenden Angebot kostenloser Corona-Tests könnten im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf bestimmen, dass entsprechende Angebote bei einem negativen Test genutzt werden können, heißt es in der ab 29. März gültigen neuen Coronschutzverordnung des Landes. Die Bürger könnten dann nach Verabredung in Kreisen mit hohen Corona-Zahlen etwa weiter in Baumärkten oder Textilgeschäften einkaufen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag: "Man kann da reingehen, wie wir das auch jetzt kennen." Damit werde für die Bürger auch ein Anreiz geschaffen, sich testen zu lassen. Fast jeder Kreis, der drei Tage über einer Inzidenz von 100 liege, werde sich die Möglichkeit sehr genau ansehen. "Es besteht ein sehr hohes Interesse, mit der Sicherheit von Tests wirtschaftliche Dinge möglich zu machen", sagte der CDU-Politiker. Negative Tests seien auch eine Eintrittskarte für viele körpernahe Dienstleistungen. Lockerungen von Kontaktbeschränkungen solle es auch über die Ostertage geben, sagte Laumann. Die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gelte nicht für das gesamte Bundesland, betonte Laumann. Vielmehr greife sie in den aktuell 33 Kreisen, die über der Schwelle lägen. "Wir werden aufgrund des Impfvorgehens noch lange mit Einschränkungen und mit dem Virus leben müssen", bilanzierte der CDU-Politiker. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte bereits Mitte März mit Blick auf die Notbremse gesagt, es sei kein "Automatismus", dass bei steigenden Infektionszahlen Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden müssten. Die Kreise seien aufgefordert, den von Bund und Ländern vereinbarten Notfallmechanismus "pragmatisch umzusetzen".