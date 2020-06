NRW lässt Lockdown in Warendorf auslaufen

Düsseldorf (Reuters) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung beendet den Lockdown im Kreis Warendorf.

Die nach dem Corona-Ausbruch im Fleischbetrieb Tönnies verhängten Schutzmaßnahmen würden am Dienstag auslaufen, im Kreis Gütersloh würden sie aus Vorsicht um eine Woche verlängert, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Düsseldorf. Laschet begründete die Entscheidung mit dem Ergebnis von rund 40.000 Tests in beiden Kreisen und der Rücksprache mit Experten.