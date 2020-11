NRW-Minister - Bund prüft Hilfen für Thyssenkrupp

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesregierung prüft nach den Worten von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart Hilfen für den angeschlagenen Stahlkonzern Thyssenkrupp.

Es würden verschiedene Strategien diskutiert, sagte Pinkwart am Freitag im NRW-Landtag. So werde geprüft, ob der Wirtschaftsstabilisierungsfonds eine Option sein könne. "Im Moment sehen wir es so, dass das Unternehmen, aber auch die Sozialpartner eher daran denken, den Stahl alleine abzuspalten und dann unter den WSF zu stellen." Dies werde vom Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister geprüft.