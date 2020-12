NRW-Ministerpräsident Laschet fordert schnellen Lockdown

Düsseldorf (Reuters) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infizierten Bund und Länder zu einem raschen Lockdown aufgefordert.

"Wir können nicht bis Weihnachten warten. Wir müssen schnell handeln", sagte der CDU-Politker am Freitag in Düsseldorf. Er wolle keinen Tag für den Beginn nennen, da die Länder hierzu einen Konsens erzielen sollten. Laschet schlug vor, dass bereits am Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Länderchefs darüber beraten.

"Wir alle haben das Ziel einer drastischen Senkung", sagte Laschet. Bereits am Montag sollten sämtliche Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs bis zum 10. Januar geschlossen werden. Die Schulpflicht bleibe erhalten, aber die Präsenzpflicht solle ab Montag aufgehoben werden. Die zu Weihnachten ursprünglich geplanten Lockerungen bei den Kontakten sollten zurückgenommen werden. Bis zum 10. Januar sollten zwei Haushalte mit maximal fünf Personen zusammenkommen können. "Es wird jetzt wieder eine harte Zeit werden."