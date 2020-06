NRW-Ministerpräsident Laschet verhängt Lockdown über Region Gütersloh

Düsseldorf (Reuters) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleischbetriebs Tönnies im Kreis Gütersloh verhängt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet einen "Lockdown" über den gesamten Kreis Gütersloh.

"Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein", sagte Laschet am Dienstag. Das neue Sicherheitspaket solle bis zum 30. Juni gelten. "Das, was wir hier machen, hat es in Deutschland noch nicht gegeben", betonte Laschet. Neue Maßnahmen solle es auch im benachbarten Kreis Warendorf geben, diese sollen dort aber nicht flächendeckend gelten. Blieben die Zahlen der Infizierten außerhalb der Schlachthof-Belegschaft aber niedrig, könne es bald eine Rückkehr zur Normalität geben. Aber auch eine Verlängerung des Lockdowns in dem Kreis Gütersloh sei denkbar.

Es handele sich bei dem Ausbruch in dem Tönnies-Schlachthof um das bisher größte einzelne Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland, sagte Laschet. Über 1500 Mitarbeiter des Schlachthofs seien positiv auf das Virus getestet worden. Neue Fälle könne es aber auch in ihrem familiären Umfeld geben. Deshalb sei die Zahl der Infizierten wohl höher. Außerhalb des Umfelds des Schlachtbetriebs gebe es nur 24 Infizierte im Kreis. Trotzdem gehe das Land einen Schritt weiter - "weil Vorsicht geboten ist". Nun gelten unter anderem wieder die bereits aufgehobenen Kontaktbeschränkungen, die Gastronomie muss schließen. Ein "Ausreiseverbot" für Bürger des Kreises gebe es aber nicht. Verließen Bürger den Kreis, hätten die Beschränkungen rein rechtlich keine Wirkung mehr für sie.

Rund 7000 Tönnies-Mitarbeiter befinden sich bereits in Quarantäne, für 50.000 Kinder seien Schulen und Kitas geschlossen, Tests seien beschleunigt worden, sagte Laschet. Jetzt gehe es auch darum, das Einhalten der Quarantäne sicherzustellen. Fragen des Schadenersatzes gegen die Firma Tönnies könnten nach der Krise geprüft werden.