NRW strebt bis Sonntag Klarheit über Corona-Verbreitung an

Düsseldorf (Reuters) - Nordrhein-Westfalen will am Wochenende Klarheit darüber haben, ob das Corona-Virus in den Kreisen Warendorf und Gütersloh aus der Belegschaft des Tönnies-Schlachthofs die übrige Bevölkerung erfasst hat.

"Wir wollen mit einer möglichst hohen Zahl an Testungen dann vielleicht am Sonntag auch wissen, ob das Virus (..) übergesprungen ist", sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. "Daraus werden sich dann andere Maßnahmen ergeben." Für beide Kreise hatte die Landesregierung deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt, um den Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachthof einzudämmen. Mehrere Bundesländer reagierten mit einem Beherbergungsverbot für Gäste aus Landkreisen mit hohen Infektionszahlen, Österreich verhängte eine partielle Reisewarnung für das bevölkerungsreichste Bundesland.

Nordrhein-Westfalen hatte am Vortag auf den bundesweit bisher größten einzelnen Corona-Ausbruch reagiert und einen "Lockdown" für die benachbarten Landkreise Gütersloh und Warendorf verhängt. Beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh hatten sich über 1500 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. "Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein", sagte Ministerpräsident Armin Laschet. Diese solle bis zum 30. Juni gelten. Ein Reiseverbot verfügte Laschet indes nicht. Laumann empfahl allen Reisewilligen aus den betroffenen Kreisen, einen Test zu machen. Falle dieser negativ aus, könnten sie reisen. Bayern hatte indes auf die neuen Infektionsherde reagiert und kündigte ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Landkreisen mit hohen Infektionszahlen an, darunter auch Gütersloh. Bayerische Hotels und Pensionen dürfen demnach keine Gäste mehr aus Landkreisen aufnehmen, in denen es in den zurückliegenden sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab. Ausnahmen will Bayern nur für Gäste mit negativem Coronatest machen.

Ministerpräsident Armin Laschet warnte erneut davor, Bürger aus Gütersloh zu stigmatisieren: "Ich stelle mich vor die Menschen aus Gütersloh." Er habe in dieser Sache mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder telefoniert, der klar gemacht habe, dass Menschen aus Gütersloh willkommen seien, sagte Laschet im Landtag. Er erwarte dies auch von anderen Bundesländern.

Das Virus war bereits in zahlreichen Schlachthöfen ausgebrochen, unter anderem auch in den USA oder Großbritannien. Hot-Spot in der Bundesrepublik ist derzeit die Tönnies-Fleischfabrik im Kreis Gütersloh. Laschet hatte bereits vom "bisher größten einzelnen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland" gesprochen.

Laumann übte erneut harte Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleisch-Industrie: "Dieses System hat mit einer humanen Arbeitswelt nichts zu tun." Die Konzerne Tönnies und Westfleisch hätten vor wenigen Wochen gesagt, ohne Werksvertragsarbeitnehmer breche das System zusammen. Jetzt sagten beide, es könne auch ohne solche Arbeitnehmer gehen: "Also, verarschen kann ich mich selber."