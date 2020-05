NRW verschiebt Corona-Lockerungen im Kreis Coesfeld - Viele Infektionen in Schlachthof

Düsseldorf (Reuters) - Nordrhein-Westfalen hat die für das Bundesland vorgesehenen Lockerungen der Corona-Auflagen im Landkreis Kreis Coesfeld vom 11. Mai auf den 18. Mai verschoben.

Dies kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Freitag in Düsseldorf an, nachdem zahlreiche Mitarbeiter eines Schlachthofes in dem Kreis sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Bei 151 der rund 1200 Beschäftigten sei das Virus nachgewiesen worden. Der Kreis liege damit über der von Bund und Ländern vereinbarten Grenze von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. "Wir werden den Schlachthof in Coesfeld schließen, alle Mitarbeiter werden getestet", sagte Laumann.

Agrarministerin Ursula Heinen-Esser sagte, man erlebe bundesweit, "dass sich gerade in Schlachtbetrieben Infektions-Hotspots bilden". Die Landesregierung lässt nun alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben auf das Virus testen. In NRW gibt es 35 große Schlachthöfe, der Ministerin zufolge werden dort 18 Millionen Schweine und 600.000 Rinder im Jahr getötet.

Laumann zufolge sind in den Schlachtbetrieben zwischen 17.000 und 20.000 Menschen beschäftigt. Viele davon - auch in Coesfeld - seien Werkvertragsarbeitnehmer etwa aus Rumänien oder Bulgarien. Vertreter der Gesundheitsämter sollen nun alle Sammelunterkünfte der Arbeiter auf den Infektionsschutz überprüfen. Dass die Fleischindustrie in diesem Umfang ins Visier der Behörden rückt, habe damit zu tun, "dass wir die Befürchtung haben, dass die Strukturen insbesondere bei der Unterbringung von Werkvertragsarbeitnehmern (..) nicht den Hygienebedingungen einer Pandemie-Entwicklung entsprechen könnten", sagte Laumann Dies dürfe nicht sein.